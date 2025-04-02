Ünlü oyuncu Val Kilmer hayatını kaybetti
Hollywood’un efsanevi aktörlerinden Val Kilmer, 65 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini kızı duyurdu.
Hollywood efsanesi Val Kilmer hayatını kaybetti.
Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Val Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti.
Efsane oyuncunun ölüm haberini kızı Mercedes Kilmer New York Times'a yaptığı açıklamayla duyurdu.
Mercedes kilmer babasının zatürreden öldüğünü açıkladı.
UNUTULMAZ ROLLERDE OYNAMIŞTI
Kilmer, 1986 yapımı gişe rekorları kıran Top Gun filmindeki Iceman rolü ve Batman Forever (1995) filmindeki Batman/Bruce Wayne rolüyle tanınıyordu.
Usta aktör 1991 yapımı The Doors filminde de efsane müzisyen Jim Morrison'ı canlandırdı.
Val Kilmer’a 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulmuştu.