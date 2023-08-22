Ünlü ozanın izinde

Aşık Veysel UNESCO 2023 Şiir Yarışması’nda şiiri bestelenmeye değer görülen Aysel Çiçek hedefini anlattı: Halkın gönlünü bilen bir ismin bestelemesini isterim. Hep bir ağızdan yıllarca söylensin.

Işıl ÇALIŞKAN

“Aşıklardan aldık misal/Şerbetini içtik ezel/Gâhi Çiçek gâhi Aysel/ İzindeyiz Aşık Veysel…” Aysel Çiçek’in Aşık Veysel için yazdığı bu dizelerden oluşan ‘İzindeyiz Aşık Veysel’ şiiri ‘Aşık Veysel UNESCO 2023 Şiir Yarışması’nda bestelenmeye değer görüldü. Veysel’in 50’inci ölüm yıldönümünde gerçekleştirilen yarışma halk ozanının evrenselleşen değerini onore etmek temasıyla düzenlendi.

BirGün’e konuşan Çiçek’e bu şiirin hangi duygularda yoğrulduğunu sorduğumuzda, “Öncelikle aşıkların yoluna düşmenin, o felsefeye gönül vermenin, o duygularla taşmanın bir sonucu. Gönül gözüyle gördüğü dünyayı en yalın ve estetik biçimde sazı ve sözüyle bize anlatan Aşık Veysel en değerli ustalarımızdan biridir. Ustasına hayran ve hasret duygularıyla yoğrularak yazıldı” cevabını verdi.

SÖZ VE SÖZÜN DOSTLUĞU

Aşıklıkta saz ve sözün bir bütün olarak yer aldığını ifade eden Çiçek, şiirinin bestelenmeye değer görülmesinden duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Söz sanatı ile doğrudan ilgilidir saz. Şiirlerin sözlü gelenekle iletilmesinin, etkileyiciliğinin aracıdır. Saz ve sözün dostluğu ve âşığın etkisini ortaya koymaktadır. Aşık Veysel bunun en önemli örneklerinden biridir. Sözlü geleneği bir okul olarak düşünürsek; yazdığım bir şiirin bestelenmeye layık görülmesini başarılı bir karne diyebiliriz, duygusal olarak düşünürsek; Veysel’i anlamaya çalışmak, onun diliyle (şiir) onu anlatmak ve bunun değer görmesi mutluluk verici.”

HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENSİN

Çiçek’e “Bu şiiri hangi bestecinin bestelemesini isterdiniz” diye sorduğumuzda, “Halk tarafından yıllarca hep bir ağızdan söylenecek, halkın gönlündeki yerini bulabilecek bir eser olması için halkın gönlünü bilen birinin bestelemesini isterim” dedi. Aşık Veysel’in eserlerinde söz ve saz arasında yakaladığı uyumu ve felsefesinin kendisini derinden etkilediğini söyleyen Çiçek, “İnsan olarak sorabileceğimiz soruları, arayacağımız cevapları bu muhteşem uyumla bize sunmuştur. Tabiata ve insanlığa onun gözüyle bakmayı öneren hiç bıkmadan okuyup dinleyebileceğimiz eserler bırakmış olması büyük katkı servettir. Bunun kıymetini bilmek görevimiz” ifadelerini kullandı.

Aysel Çiçek. (Fotoğraf: BirGün)

ADINI YAŞATMALIYIZ

Aşık Veysel’in günümüzde yeterince anlaşıldığını düşünmediğini dile getiren Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun adını bir yerlere vererek yaşatamayız. Yapılması gereken ilgili kuruluşlarda kürsüler kurup onu anlatmalıyız. Tabii ki samimiyetle yapılan güzel çalışmalar da var. Nitelikli şiirlerin üretilmesi, sanatın teşviki amacıyla kültürel etkinlikler düzenlenmesi önemli. Aşık Veysel’in isminin geleceğe taşınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen bu yarışma ve etkinlik çok kıymetli. Aşık Veysel Kültür Merkezi, Utrecht Alevi Kültür Merkezi, Emlek Ortaköy Muhtarlığı’na teşekkür ederim.”

ŞİİRİNİ USTASINA HAYRANLIK VE HASRET DUYGUSUYLA YAZDI

Aysel Çiçek’in ‘İzindeyiz Aşık Veysel’ isimli bestelenmeye değer görülen şiiri şöyle:

Cümle varlık bir dediğin/Sözündeyiz Aşık Veysel/İnsanlığa pay ettiğin/Özündeyiz Aşık Veysel

Senlik benlik devirdiğin/Bir olmaya çağırdığı/Aydınlığa çevirdiğin/Yüzündeyiz Aşık Veysel

Sevgidir en büyük ödül/Sevenlerde kalmaz müşkül/Göz değilmiş gören gönül/Gözündeyiz Aşık Veysel

Tabiatı dinler idin/Hem dinler hem anlar idin/Derde düşer inler idin/Közündeyiz Aşık Veysel

Çağladığın ırmakların/Sarıldığın yaprakların/Karıştığın toprakların/Tozundayız Aşık Veysel

Hiç bitmedi gönül derdin/Yine gönül gönül derdin/Sevmeyene gönül verdin/Sızındayız Aşık Veysel

Yoldaş oldu bir dut dalı/Zehirine kattı balı/Telde kaldı eli dili/Sazındayız Aşık Veysel

Aşıklardan aldık misal/Şerbetini içtik ezel/Gâhi Çiçek gâhi Aysel/İzindeyiz Aşık Veysel