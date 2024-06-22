Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı: "Tespit edilen madde kısırlığa yol açıyor"

Dünyanın birçok bölgesinde satışı yapılan Villa Gusto markalı 125 gramlık mozzarella peynirlerde mikroplastik tespit edilmesi üzerine ürünlerin toplatılması kararı alındı. Kısırlık ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilme tehlikesi taşıyan mikroplastikler, tüketiciler arasında büyük endişe yarattı.

Dünyanın birçok bölgesinde satışı yapılan bir peynir türünde mikroplastik tespit edildi. Kısırlık başta olmak üzere birçok soruna yol açabilme tehlikesi taşıyan bu maddenin ardından ürün hakkında toplama kararı verildi.

Çok yoğun olarak bulunan bu maddeler, kısırlık başta olmak üzere birçok sağlık sorunu için 'tetikleyici' olma tehlikesi taşırken, firma konuyu ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu üretim serisinde büyük bir hata yapıldığını belirtti ve özür diledi.

Villa Gusto markasının 125 gramlık mozzarella peynirlerinde tespit edilen yabancı cisimlerin ardından, firmanın satışa sunulduğu birçok ülkenin yetkili kurumları ürünleri toplama kararı aldı.

Yaşananların ardından Villa Gusto firması, fatura sormaksızın kendilerine geri verilecek ürünlerin tamamı için para iadesi yapacaklarını açıkladı.