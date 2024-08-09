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Ünlü rapçi Travis Scott, Paris'te gözaltına alındı

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'te bir otelde gözaltına alındı.

Kültür Sanat
  • 09.08.2024 14:00
  • Giriş: 09.08.2024 14:00
  • Güncelleme: 09.08.2024 14:09
Kaynak: İHA
Ünlü rapçi Travis Scott, Paris'te gözaltına alındı

ABD'li ünlü rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks "Georges V" otelinde gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, güvenlik görevlisinin Travis Scott ile koruması arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, Scott'un gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Fransız medyası Scott'un alkollü olduğunu aktardı. Ünlü rapçinin menajeri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Scott, haziran ayında alkollüyken Miami'de yaşanan bir olay sonrasında da gözaltına alınmıştı.

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