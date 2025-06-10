Ünlü ressam Balaban’ın vefatının üzerinden 6 yıl geçti

İrem İLYAS

Dünyaca ünlü ressam İbrahim Balaban’ın vefatının üzerinden 6 yıl geçti. Resmin yanı sıra edebi alanda da eserler veren Balaban, Bursa Cezaevi’nde şair Nâzım Hikmet ile tanıştı, onun desteğiyle resim yeteneği ortaya çıktı ve gelişti. Eleştirmenlerce "Anadolu insanının yaşamından ve halk efsanelerinden yola çıkarak toplumsal gerçekçi yapıtlar üreten bir ressam" olarak tanımlandı.

2000’den fazla tablo üreten sanatçı 50’den fazla kişisel sergi açtı. Balaban, anı, deneme, hikâye ve roman türünde eserler verdi. Nâzım Hikmet’le birlikte yaşadığı dönemde edebiyat, felsefe, sosyoloji ve politika üzerine bilgiler edindi. Nâzım Hikmet ve Biz adlı hatıratında, Nâzım Hikmet’in hayatına ışık tutacak bazı gerçekleri içten bir anlatımla sundu.