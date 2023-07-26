Ünlü şarkıcı Sinead O'Connor hayatını kaybetti

Sinead O'Connor ismiyle tanınan İrlandalı ünlü kadın şarkıcı 56 yaşında hayatını kaybetti.

İrlandalı şarkıcı ve aktivist Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Şüheda Davitt'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 56 yaşındaki Davitt'in ailesinin ve arkadaşlarının acı haberden dolayı derin üzüntü duyduğu belirtildi.

"Nothing Compares 2 U" şarkısıyla 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran Davitt bugüne kadar 10 albüm çıkardı.