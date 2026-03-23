Ünlü şarkıcının koruması futbolcunun kızını ağlattı: Belediyeden sahne yasağı kararı

Brezilyalı futbolcu Jorginho’nun, ABD’li pop şarkıcısı Chappell Roan’a yönelik iddiaları sonrası Rio de Janeiro Belediyesi sahne yasağı kararı aldı.

Belediye Başkanı Eduardo Cavaliere, Roan’ın Copacabana sahilinde düzenlenecek büyük müzik etkinliğinde yer almasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Tartışma, Roan’ın Lollapalooza Brezilya kapsamında Sao Paulo’da bulunduğu sırada yaşanan bir olayla gündeme geldi.

Jorginho, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, otelde kahvaltı sırasında şarkıcıyı görmek isteyen 11 yaşındaki kızının herhangi bir talepte bulunmadan masasına yaklaştığını, kısa süre sonra ise bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle karşılaştığını öne sürdü.

Güvenlik görevlisinin kızının annesine, çocuğun “rahatsızlık verdiği” yönünde uyarıda bulunduğunu belirten Jorginho, bu müdahalenin sert ve gereksiz olduğunu savundu.

Futbolcu, yaşananların ardından kızının “ciddi şekilde sarsıldığını ve uzun süre ağladığını” ifade etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rio Belediye Başkanı Cavaliere ise kentte düzenlenen etkinliklerde güvenliğin öncelik olduğunu belirterek, Roan’ın sahne almasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

ŞARKICI İDDİALARI REDDETTİ

İddiaların ardından Chappell Roan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Roan, söz konusu güvenlik görevlisinin kendi ekibine ait olmadığını ve olaydan haberdar olmadığını belirterek, “Kimse bana yaklaşmadı, herhangi bir rahatsızlık yaşamadım” dedi. Şarkıcı ayrıca hayranlarına ve çocuklara karşı olumsuz bir tutumu olmadığını vurguladı.

Roan’ın daha önce de hayran davranışlarına ilişkin sınırlar konusunda açıklamalar yaptığı bilinirken, son yaşanan olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.