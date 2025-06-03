Ünlü siteyi bakanlık da incelememiş

Türkiye'ye kanserojen ürün gönderdiği iddia edilen Çin menşeli e-ticaret sitesinin denetlenmediğini bakanlık da doğruladı. Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, “Sağlığa zararlı mı incelenmeden evinize geliyor. Sıkıntılı bir durum” dedi.

ZORUNLU KILINDI

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de resmi temsilcisi bulunmayan yabancı e-ticaret sitelerine yönelik yeni yükümlülükler getirdi. Bu kapsamda platformların, Türkiye’de bir temsilcilik açması zorunlu kılındı. 16 Mayıs’ta Ticaret Bakanlığı ile e ticaret sitesi Temu yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmede de firmanın Türkiye'ye resmi temsilci ataması ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi istenildi.

DENETİMSİZLİK

Görüşmenin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen temsilci ataması yapılmadı. Tartışmalar devam ederken Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri’de yerel bir radyoya yaptığı açıklamada denetimsizliğin itirafı niteliğinde ifadeler kullandı.

TEMU TEMSİLCİ ATAMAMIŞ

Gürcan, tüm uyarılara rağmen Çin menşeli Temu’nun Türkiye’ye halen temsilci atamadığını belirtti.

Firmanın, 50 bin koli olan Türkiye’ye gönderdiği günlük kargo miktarının 200 bine kadar çıktığını ifade eden Gürcan şunları söyledi: “Kanserojen madde mi, sağlığa zararlı mı incelenmeden direkt Çin’deki atölyeden evinize geliyor. Bu aslında çok sıkıntılı bir durum” diye konuştu.

MECLİS GÜNDEMİNDE

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan’ın, “Denetimsizliğin itirafı” niteliğindeki sözleri TBMM gündemine de taşındı. CHP Milletvekili Seda Kaya Ösen, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, bu sözlere açıklık getirmesi gerektiğini vurguladı. CHP’li Ösen, Bakan Bolat’ın yanıtlaması istemiyle “Bugüne kadar Türkiye’ye hangi kanserojen ürünler girmiştir?” diye sordu.