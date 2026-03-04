Ünlü sunucunun annesi kaybolmuştu: 30 gündür haber yok

ABD’de NBC sunucusu Savannah Guthrie’nin annesi Nancy Guthrie’nin kaybolmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, Guthrie’den haber alınamamasının üzerinden 30 gün geçtiğini belirterek arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yetkililer, Guthrie’den en son haber alınan noktaya ilişkin incelemelerin devam ettiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğünü açıkladı.

Polis ekipleri ve arama kurtarma görevlileri, Guthrie’nin kaybolduğu düşünülen bölgede kapsamlı tarama faaliyetleri gerçekleştirirken, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri de incelemeye alındı.

Aile üyeleri ise sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrılarda Nancy Guthrie’yi gören ya da hakkında bilgi sahibi olan kişilerin yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

Yetkililer, kayıp vakasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve yeni ihbarların titizlikle değerlendirildiğini belirtirken, arama çalışmalarının 30. günde de devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Guthrie'nin Arizona eyaletinin Tucson kentinde bulunan evi ve çevresinde komşuları tarafından kurulan anma köşeleri görüntülendi.

***

NANCY GUTHRİE VAKASINDA BİLİNEN GELİŞMELER

31 Ocak 2026: Nancy Guthrie’den son kez haber alındı. Bu tarih soruşturmanın başlangıç noktası olarak kabul ediliyor.

1 Şubat 2026: Ailesinin başvurusu üzerine Nancy Guthrie için kayıp ihbarı yapıldı. Polis ve FBI, Arizona’daki evde inceleme başlattı.

İlk inceleme süreci: Evdeki güvenlik sistemi ve kayıt cihazları incelendi. Yetkililer, olayın sıradan bir kaybolma olmayabileceğini değerlendirdi.

Güvenlik kamerası görüntüleri: Ev girişindeki kamerayı kurcalayan maskeli ve silahlı bir kişinin görüntülendiği açıklandı. Bu gelişme soruşturmanın yönünü değiştirdi.

FBI’dan ödül duyurusu: FBI, Nancy Guthrie’nin bulunmasına veya olayla bağlantılı kişilere ulaşılmasına yardımcı olacak bilgiler için 100 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.

Video kayıtlarının kurtarılması: FBI Direktörü Kash Patel, evdeki güvenlik sistemine ait görüntülerin kurtarıldığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.

DNA bulgusu: Nancy Guthrie’nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneklerinin, kaybolduğu gece evin önünde görülen maskeli şüphelinin kullandığı eldivenle eşleştiği açıklandı. FBI, DNA analizine ilişkin resmi raporun beklendiğini bildirdi.

23 Şubat: Guthrie’nin ailesi, Nancy Guthrie’nin bulunmasına yardımcı olacak bilgiler için 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

***

NANCY GUTHRİE'NİN KAYBOLMASI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), NBC kanalında yayımlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin bulunmasına ya da olayla bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara 100 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

FBI Direktörü Kash Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.

Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri kamuoyuna sunmuştu.

FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde, Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı kişi tespit edilmişti.

Olayla ilgili bilgi sahibi olanların, FBI'ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.

FBI, Nancy Guthrie'nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneklerinin, Guthrie'nin kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleştiğini açıklamıştı.





