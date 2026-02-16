Ünlü sunucunun annesi kaybolmuştu: Eldivendeki DNA maskeli şüpheliyle eşleşti

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), sunucu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneklerinin, Guthrie'nin kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleştiğini açıkladı.

FBI, yazılı bir açıklama yaparak Amerikan kamuoyunun yakından takip ettiği kayıp olayına ilişkin yeni gelişmenin detaylarını duyurdu.

Buna göre, Guthrie'nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneklerinin, Guthrie'nin kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleştiği belirtildi.

FBI, DNA örneklerine ilişkin ön sonuçların geldiğini ve resmi raporun beklendiğini ifade ederek, soruşturma için söz konusu raporun önemli olacağını vurguladı.

***

NANCY GUTHRİE'NİN KAYBOLMASI

FBI, NBC kanalında yayımlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin bulunmasına ya da olayla bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara 100 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

FBI Direktörü Kash Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.

Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri kamuoyuna sunmuştu.

FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı kişi tespit edilmişti.

Olayla ilgili bilgi sahibi olanların FBI'ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.