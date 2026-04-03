Ünlü tatlı zinciri iflas etti

Türkiye genelinde 60 ilde 400 şubesi bulunan tatlı zinciri Ekleristan iflas etti.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin aralık ayında yaptığı konkordato başvurusunu reddetti.

Mahkeme, 1 Nisan itibarıyla şirket hakkında iflas kararı verirken daha önce tanınan geçici mühlet kapsamındaki tüm tedbirler de kaldırıldı.

İflasın, gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğü'ne bildirilmesine karar verildi.

Mahkemenin iflas kararı Ticaret Sicil Gazetesi'nde de yayımlandı.

MAHKEME, 3 AYLIK 'NEFES' SÜRESİ VERMİŞTİ

Ekleristan, aralık ayında konkordato için başvurmuş, başvuruyu değerlendiren mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet tanınmasına karar vermişti. Bu kararla birlikte şirketin mal varlıkları koruma altına alınırken alacaklıların başlatacağı yeni icra ve iflas takipleri de durdurulmuştu.