Ünlü yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
Sinema tarihinin önemli yönetmenlerinden biri olan David Lynch hayatını kaybetti. Fil Adam, Mavi Kadife, İkiz Tepeler, Kayıp Otoban, Mulholland Dr. gibi başyapıtların yaratıcısı David Lynch, geçtiğimiz aylarda kendisine "amfizem" teşhisi konulduğunu ve artık evinden çıkamadığını açıklamıştı.
"Blue Velvet", "Mulholland Drive", "Eraserhead", "Wild at Heart", "The Elephant Man" gibi filmlerle tanınan yönetmen David Lynch 78 yaşında hayatını kaybetti.
Ailesi ölüm haberini Facebook üzerinden duyurarak, "Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var. Ama onun da dediği gibi, 'Gözünüz delikte değil çörekte olsun" açıklamasında bulundu.
Yönetmen 2024'te kendisine amfizem teşhisi konduğunu ve artık yönetmenlik yapmak için bile evinden çıkamayacağını açıklamıştı. Amfizem, akciğerlerdeki hava keselerinin hasar görüp genişlediği ve bunun sonucunda nefes darlığı gibi solunum yetmezliğinin ortaya çıktığı bir hastalık.