Ünlü yönetmen David Lynch hayatını kaybetti

"Blue Velvet", "Mulholland Drive", "Eraserhead", "Wild at Heart", "The Elephant Man" gibi filmlerle tanınan yönetmen David Lynch 78 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi ölüm haberini Facebook üzerinden duyurarak, "Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var. Ama onun da dediği gibi, 'Gözünüz delikte değil çörekte olsun" açıklamasında bulundu.

Yönetmen 2024'te kendisine amfizem teşhisi konduğunu ve artık yönetmenlik yapmak için bile evinden çıkamayacağını açıklamıştı. Amfizem, akciğerlerdeki hava keselerinin hasar görüp genişlediği ve bunun sonucunda nefes darlığı gibi solunum yetmezliğinin ortaya çıktığı bir hastalık.