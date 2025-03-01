Ünlü yönetmen Erhan Baytimur hayatını kaybetti

'Aynalı Tahir', 'Aşkına Eşkıya', 'Bez Bebek', 'Deli Divane' ve 'Çat Kapı Aşk' gibi ünlü dizi ve filmlerim yönetmeni Erhan Baytimur, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Baytimur'un ölüm haberini meslektaşı Murat Saraçoğlu, "Sevgili Erhan Baytimur’u maalesef kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak Aynalı Tahir gibi 90’lı yılların popüler işlerine imza atmıştı. Patronum ve yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. İyiler erken gidiyor hep" mesajıyla duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2018'de boşandığı senarist Ayça Baytimur’la 11 yıl süren evliliğinden Alya adında bir kızı olan Ertan Baytimur, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Baytimur, bir süredir yumuşak doku kanseri tedavisi görüyordu.

1970 yılında Malatya'da doğan Erhan Baytimur, Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine 1996 yılında başlayan Baytimur, televizyon ve sinema alanında birçok projeye imza attı.