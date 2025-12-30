Ünlü yönetmen Seren Yüce’ye silahlı saldırı
Altın Portakal ödüllü yönetmen Seren Yüce, evinde silahlı saldırıya uğrad. Saldırıda yaralanan Yüce, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
"Çoğunluk" filminin yönetmeni Seren Yüce, İstanbul Şişli'deki evinde silahlı saldırıya uğradı.
Kazım Orbay Caddesi'nde sabah saatlerinde dairenin kapısını çalan kurye kıyafetli şüpheli, evinde bulunan yönetmen Seren Yüce'ye (50), silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Yüce, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
“Masum” ve “Kasaba” dizilerinin yönetmenliğini üstlenen Seren Yüce, 2010 yılında vizyona giren “Çoğunluk” filmiyle Altın Portakal "En İyi Film Ödülü"nü almıştı.