Ünlü yönetmenden kiracısına tahliye davası

Yönetmen Uluç Bayraktar'ın kendi evine taşınma isteği kiracısı Lara Ö. tarafından olumlu karşılık bulmadı. Uluç Bayraktar, yüksek kira ödediği gerekçesiyle Beyoğlu'ndaki evine taşınmak için 20 bin lira kira ödeyen kiracısına tahliye davası açtı.

Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Uluç Bayraktar, 20 bin lira kira ödeyen Lara Ö.’ye tahliye davası açtı. Dava, önümüzdeki günlerde mahkemede görülecek.

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar, 2016 yılında Beyoğlu'ndaki dairesini Lara Ö.'ye kiraladı. Kiracı Lara Ö., geçtiğimiz Mart ayında kira bedelini yüzde 25 artırarak 20 bin lira ödemeye devam etti.

KİRACISINA TAHLİYE DAVASI

Lara Ö., Bayraktar'a ait daireyi tahliye etmeyince ünlü yönetmen adliyenin yolunu tuttu. Uluç Bayraktar kirada oturduğu eve aylık 105 bin lira ödeyip mağdur edildiği gerekçesiyle kiracısına tahliye davası açtı.

Bayraktar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, kendisinin kirada oturduğunu başka dairesinin bulunmadığını, kiracısının evi boşaltma isteğine rağmen evi boşaltmadığını ifade etti. Ödediği aylık 105 bin kira ücretiyle mağdur duruma düştüğünü, evin tahliye edilmemesiyle yüksek kira ödemeyi sürdürdüğünü; ihtiyaçtan dolayı davayı açmaya mecbur bırakıldığını kaydetti.

Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.