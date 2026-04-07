Ünlü zeytin markası konkordato ilan etti: 3 aylık geçici mühlet verildi

Türkiye gıda sektörü ve zeytin üretimi alanında faaliyet gösteren BAKTAT Zeytin Sanayi Ticaret A.Ş. hakkında konkordato kararı verildi.

Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2 Nisan 2026 tarihli kararıyla şirket için üç aylık geçici mühlet süreci başlatıldı.

Mahkeme kararıyla birlikte şirket aleyhine başlatılmış ve devam eden tüm icra işlemleri geçici olarak askıya alındı. Bu kapsamda yeni icra takibi başlatılamayacak, mevcut süreçler ise durdurulmuş sayılacak. İhtiyati haciz ve tedbir kararlarının uygulanması da bu süre boyunca geçerli olmayacak.

FAALİYETLERİN SÜRMESİ İÇİN KORUMA SAĞLANDI

gzt'nin haberine göre; şirketin üretim ve operasyonlarının devam edebilmesi adına makine, ekipman ve araçların işletmede kalmasına izin verildi. Bankaların hesaplara bloke koymasının da önüne geçilirken, finansal faaliyetlerin sürdürülebilirliği için belirli güvenceler oluşturuldu.

KOMİSER DENETİMİNDE SÜREÇ İLERLEYECEK

Geçici mühlet süresince şirketin alacağı tüm kararlar, atanan konkordato komiser heyetinin onayına bağlı olacak. Rehinli alacaklar için takip başlatılabilse de, bu kapsamdaki varlıkların satışı sınırlandırıldı.

KARAR TEMMUZ AYINDA NETLEŞECEK

Dosyanın bir sonraki duruşmasının 1 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanıyor. Bu duruşmada mahkeme, şirketin mali yapısına ilişkin değerlendirme yaparak kesin mühlet verilip verilmeyeceğine karar verecek.