Ünlülere şafak operasyonun ardından MHP’den dikkat çeken mesaj

Ünlü isimlerin, uyuşturucu kullanma iddiasıyla şafak operasyonu ile evlerinden alınmalarının ardından MHP'den dikkat çeken bir mesajı geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in siyasi hayatını anlattığı 'Bir Yolculuk' adlı kitaptan bir bölüm paylaşarak, ''Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmaya kalkarlarsa, o zaman iş değişir ve felakete yol açar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatılan çok sayıda ünlü isim, 8 Ekim sabahı şafak operasyonu ile evlerinden alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıoğlu’nun da aralarında bulunduğu ünlü isimler; ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından aynı gün serbest bırakıldı.

''ÜNLÜLER HALKA NUTUK ATMAYA KALKARSA, O ZAMAN İŞ DEĞİŞİR''

Ünlülere yönelik operasyonun yankıları devam ederken, MHP kanadından dikkat çeken bir mesaj geldi.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in siyasi hayatını anlattığı 'Bir Yolculuk' adlı kitaptan bir bölüm paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, şunları kaydetti:

"Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir. Tony Blair, siyasi yolculuğunu anlattığı hatıratta şöhretlerin sağladığı etkilerden faydalandığını aktarıyor ve ekliyor; 'Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmayan kalkarlarsa, o zaman iş değişir ve felakete yol açar. Halk bunların haddini aştığını düşünür, onlara ve siyasi yoldaşlarına yolu gösterir.'"