Ünlülere sorulan 7 soru: Hadise’nin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında dün şafak operasyonuyla gözaltına alınan Hadise Açıkgöz'ün ifadesi ortaya çıktı.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, sabah saat 06:30’ta jandarma tarafından evinden alınan Hadise, ifadesinde aylık gelirinin 700 ila 800 bin TL arasında değiştiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, hayatı boyunca uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi:

"Benim uyuşturucu madde ile alakam yoktur. Hayatımın hiçbir döneminde uyarıcı madde kullanmadım. Sosyal medyada uyuşturucu madde ile ilgili bir paylaşım yapmadım, böyle bir gönderiyi alıntılamadım veya yeniden paylaşmadım. Uyarıcı madde içilen bir ortamda bulunmadım. Uyuşturucu madde satışı yapan biriyle veya aracıyla görüşmedim. Madde temini için herhangi bir para transferi yapmadım. Uyarıcı madde kullanan birine şahit olmadım."

Gözaltına alınan ünlülere 7 soru soruldu. Sorular şöyleydi:

Mesleğiniz nedir?

Geçiminizi nasıl sağlarsınız?

Uyarıcı ve uyuşturucu madde kullandınız mı?

Facebook, Telegram gibi sosyal medyada uyarıcı madde paylaşımı, yeniden gönderme ya da alıntı gibi eylemlerde bulundunuz mu?

Uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanılan ortamda bulundunuz mu?

Uyarıcı veya uyuşturucu madde sattığı bilinen biriyle görüştünüz mü? Para transferi yaptınız mı?

Uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanılan bir ortamda uyarıcı ve ya uyuşturucu madde kullanan birine şahit oldunuz mu?

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen ünlü isimler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.