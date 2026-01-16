Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 18 kişi adliyeye sevk edildi, 5 kişi daha gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen gün gözaltına alınan ve aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 18 isim, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

5 KİŞİYE DAHA GÖZALTI

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheli daha "uyuşturucu temin etmek", "satmak" ve "fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, "uyuşturucu temin etmek", "satmak" ve " fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği, daha sonra da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan Yeni Şafak'ın haberine göre, gözaltına alınanlar arasında oyuncu Çağla Boz ve Melis Sabah'ın da yer aldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında önceki gün 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Konuya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun 2025/ 280882 soruşturma dosyası kapsamında ; talimatımız gereği İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce gözaltına alma, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti , uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarını işlediği değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."