Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Bazı isimler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Türkiye yine bir operasyon sabahına uyandı. Bu kez evleri basılan ünlü oyuncular oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan çok sayıda isim hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişi, evlerinden alınıp İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Şüphelilerin ifadelerinin yanı sıra ayrıca kan örneklerinin de alınacağı belirtildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan bazı ünlüler, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan bazı isimler, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldühttps://t.co/uerw2pYAwK pic.twitter.com/hPeeOfJ6ji — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 8, 2025

Hakkında işlem başlatılan 19 ünlü şöyle:

• Dilan Polat

• Engin Polat

• İrem Derici

• Kubilay Aka

• Kaan Yıldırım

• Hadise Açıkgöz

• Berrak Tüzünataç

• Duygu Özaslan Mutaf

• Demet Evgar Babataş

• Zeynep Meriç Aral Keskin

• Özge Özpirinçci

• Mert Yazıcıoğlu

• Feyza Altun

• Derin Talu

• Deren Talu

• Ziynet Sali

• Birce Akalay

• Metin Akdülger

• Ceren Moray Orcan

HATİCE ASLAN'DAN DESTEK

Öte yandan ifade için bekleyen oyuncu Demet Evgar'ın aynı dizide oynayan arkadaşı oyuncu Hatice Aslan da İl Jandarma Komutanlığı'na gitti. Aslan, moral ziyareti için geldiğini söyleyerek, soruşturma nedeniyle setlerinin durduğunu söyledi.

Oyuncu Hatice Aslan, meslektaşlarına destek olmak için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na gitti: "Hepimize geçmiş olsun, tek başına değil, hep beraberiz"https://t.co/10GoAKPFuH pic.twitter.com/6QuiglQ3Vv — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 8, 2025

DERİCİ VE SALİ'NİN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Operasyonda adı geçen sanatçılardan biri olan İrem Derici’nin avukatı, müvekkilinin yalnızca ifade ve kan örneği vermek için çağrıldığını belirtti. Avukat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim İrem Derici, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ifade ve gerekli tıbbi testler için İl Jandarma Komutanlığı'na davet edilmiştir. Bu süreç, tamamen yasal prosedür çerçevesinde yürütülmektedir. Müvekkilimin adının kamuoyunda yer alan bazı iddialarla ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli açıklamalar soruşturma tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Ziynet Sali'nin avukatı tarafından yaşananlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Sali'nin isminin 'sehven' listede geçmiş olabileceği, ifadeye çağrıldığı ancak kendisinin yurt dışında olduğu belirtildi.