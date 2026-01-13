Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil 6 kişiye gözaltı

Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da olduğu 6 ünlü isim uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması, yeni operasyonlarla devam ediyor. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yeni isimlerin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, şarkıcı Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamasına yer verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş, Selen Çetinkaya Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

BEBEK OTEL'E OPERASYON

Soruşturma kapsamında geçen hafta Bebek Otel ve bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda yeni isimler gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Ceren Alper dün tutuklanmış, Burak Fahri Yön, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.