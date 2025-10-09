Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Şarkıcı Hadise'den açıklama

Uyuşturucu operasyonunda ifadesi ve kan örneği alınan ve Ankara konserini iptal etmeyerek sahnede açıklama yapan Hadise "Ben sigara bile içmiyorum. Bu konuda tertemiz olduğum için bugün zoruma gitti" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Özge Özpirinçci’nin de bulunduğu 19 tanınmış isim hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan işlem başlatıldı.

Dün şafak operasyonuyla ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen ünlüler, saat 15.00 sıralarında Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İşlemleri tamamlanan ünlü isimler saat 17.15'te, getirildikleri jandarma araçlarıyla Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

İşlemlerin ardından serbest bırakılan Hadise, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları dile getirdi:

"Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür her şey geride kaldı. Bu akşam tüm kalbimle sahnedeyim, Ankara'da görüşürüz."

SAHNEDE KONUŞTU: ZORUMA GİTTİ

Hadise, uyuşturucu operasyonu sonrası Ankara'da sahneye çıktı. "Ben sigara bile içmiyorum. Bu konuda tertemiz olduğum için bugün zoruma gitti" ifadelerini kullandı.

Hadise operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda ilk defa sabah 6.30'ta korkarak uyandım. Kapım deliler gibi çaldı. Hemen güvenliği aradım ne oldu diye. Jandarma geldi dediler sizi almaya. Bu cümle korkunç bir cümle. Şunu söylemek istiyorum, ben sigara bile içmiyorum. Bugünkü operasyonu biliyorsunuz. Bu konuda tertemiz olduğumu bildiğim için zoruma, ağırıma gitti. Karşınızda gülerek de durabilirim ama insanın psikolojisi bozuluyor. Ben işine aşık olan bir kadınım. Bugüne kadar da kendi çabamla geldim buralara. Bugün bu şekilde alınmak sizin karşınızda beni çok üzdü. Kan testleri yapıldı, saç örnekleri alındı. Yakında sonuçlar belli olacak. Biz de hepinize sunacağız. İçim çok rahat."