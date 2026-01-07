Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 19 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan ve dün Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılan 26 isimden 19'u tutuklandı, 4'ü ev hapsiyle, 3'ü yurtdışı yasağıyla serbest kaldı.

“Uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ve televizyon ünlüsü Ceyda Ersoy’un da aralarında bulunduğu şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan ve dün Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılan 26 isim Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz savcılık ifadelerinin ardından yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen Binnur Buse, Gözde Anuk ile Sedef Selen Atmaca'nın arasında bulunduğu 7 kişi ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı. Diğer isimler ise mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan isimler şöyle: Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Bezli, Lerma Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, Muzaffer Yıldırım, Nevin Şimşek, Özge Bitmez, Sevgi Taştan.

KİMLER GÖZALTINDAYDI?

Soruşturma kapsamında şu isimler gözaltına alınmıştı.

*Binnur Buse Alper

*Merve Eryiğit

*Özge Bitmez

*Veysel Avcı

*Sevgi Taşdan

*Sedef Selen Atmaca

*Arif Altunbulak

*Doğukan Güngör

*Burak Altındağ

*Gizem Özköroğlu

*Gülsüm Bayrak

*Saniye Deniz

*Merve Uslu

*Ece Cerenbeli

*Berna Aracı

*Bülent Tetik (Cezaevinde)

*Lerna Elmas

*Ceren Yıldırım

*Gözde Anuk

*Duygu Açıksöz

*Nevin Şimşek

*Hakan Yıldız

*Muzaffer Yıldırım

*Koray Beşlı̇

*Alya Şahinler

*Ceyda Ersoy

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Bülent Tetik'in başka suçtan cezaevinde olduğu, diğer 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlenmişti.