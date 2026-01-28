Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 33 kişi itirafçı oldu

Eğlence mekânlarından özel jet organizasyonlarına uzanan ünlülere uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 88 şüpheliden 33’ü, itirafçı olmak amacıyla savcılığa dilekçe verdi.

Güncel
  • 28.01.2026 11:17
  • Giriş: 28.01.2026 11:17
  • Güncelleme: 28.01.2026 11:22
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 33 kişi itirafçı oldu
Fotoğraf: AA

8 Ekim'den bu yana yürütülen ünlülere uyuşturucu soruşturmasında itirafçı furyası yaşanıyor.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Haber Glogal'de yer alan habere göre cezaevindeki 88 tutukludan 33’ü itirafçı olmak için savcılığa dilekçe verdi.

Bu isimler arasında Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ile “Cihanna” lakaplı Hürriyet Yazarı Cihan Şensözlü'nün de bulunduğu öğrenildi.

Dilekçelerde, “Bildiklerimizi tüm samimiyetimizle anlatmak istiyoruz” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

BirGün'e Abone Ol