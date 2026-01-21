Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 4 kişi adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen yeni dalgada, Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim’in 'veliahtı' Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 4 isim Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında dün 4 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.