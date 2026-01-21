Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 4 kişi mahkemeye sevk edildi
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen yeni dalgada, Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim’in 'veliahtı' Abdullah Gençal mahkemeye sevk edildi.
Huzur Giyim adlı firmanın sahibi Abdullah Gençal tutuklamaya sevk edildi. Sosyal Medya ünlüsü Bilal Hancı, Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ ve “Abdi İbrahim” adlı ilaç firmasının sahibinin oğlu İbrahim Barut ise adli kontrol tedbiri talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Soruşturma kapsamında dün 4 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.