Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Bilal Hancı’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hancı’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifade ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Hancı, ifadesinde kokain ve MDM maddesi kullandığını kabul etti. Hancı, uyuşturucu kullanmaya 2024 yılında Amsterdam’da başladığını belirterek, “Çok sarsıntılı ve psikolojik süreci ağır olan bir boşanma aşamasından geçiyordum. Bu dönemde Amsterdam’da kokain ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu maddeye başladım” dedi.

Türkiye’ye 2024 yılının başlarında döndüğünü ifade eden Hancı, bu tarihten sonra kullanım sıklığına ilişkin olarak, “Genellikle her ay 1 kere olacak şekilde, psikolojik süreçler nedeniyle, kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bu maddeyi kullandım” beyanında bulundu.

Uyuşturucuyu Türkiye’de arkadaş ortamlarından temin ettiğini söyleyen Hancı, bu kişilerin isimlerini şu aşamada hatırlamadığını, hatırlaması halinde savcılığa bildirebileceğini ifade etti. Hancı, kokainden başka herhangi bir madde kullanmadığını, uyuşturucuyu başkalarına vermediğini, kimseye bu yönde teklifte bulunmadığını ve uyuşturucu kullanılan herhangi bir parti ya da organizasyona katılmadığını da kayda geçirdi.

Hancı, dosya kapsamında ifadesi alınan B.B.A’nın kendisi hakkındaki “birlikte uyuşturucu kullandık ve birden fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşadık” iddialarına da yanıt verdi.

“Fashion TV'nin güzellik yarışmasının düzenlendiği gala gecesinden sonra bu şahsın Etiler'de bulunan ve ismini bilmediğim ikametine yalnızca ikimiz gittik. Ben onun evine gittiğimde orada zaten kok*in olduğunu gördüm. Ben de kullandığım için bana ikram etti ve birlikte kokain maddesini kullandık.” İfadelerini kullandı.

Hancı, söz konusu olayda herhangi bir cinsel birliktelik yaşanmadığını belirterek, üçüncü bir kişinin bulunduğu ya da grup halinde bir durum yaşandığı yönündeki iddiaları reddetti.