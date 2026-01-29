Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Can Yaman'ın test sonucu belli oldu

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ve oyuncu Can Yaman'ın da bulunduğu birçok ismin test sonucu belli oldu.

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ile Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın kan testinin negatif çıktığı, idrar ile saçtan ise örnek alınamadığı belirlendi.

Ayrıca oyuncu Can Yaman'ın kan ile idrar testinin negatif çıktığı, saç testi için ise yetersiz örnek alındığı öğrenildi.