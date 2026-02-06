Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya dahil 19 kişi adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ve birçok fenomenin de aralarında olduğu 19 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler 4 Şubat çarşamba günü gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.
Aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Operasyon kapsamında "Beca" adlı işletmenin sahibi Bahadır Gürceer ile sunucu Gökhan Kalaycıoğlu da gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINALAR
Sinan Urfalı
Ali Kaya (Dilek İmamoğlu'nun kardeşi)
İmren Öztürk
Fatma Gül Derbeder
Barış Çalık (Barışma)
Melis Yürür
Damla Kütük
Sevcan Güler
Rüştü Berk Akardaş
Ercan Gümüşkaya
Ceylin Aydemir
Vakıf Serter Varo
Bahadır Gürceer
Aylin Doğru Çelik
Hasan Koray Şahin
Gökhan Kalaycıoğlu
Mert Can Alioğlu
Kaan Kalyon
Gaye Kıray