Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya hakkında tutuklama talep edildi.

Kaya've birçok fenomenin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Şüpheliler 4 Şubat çarşamba günü gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında "Beca" adlı işletmenin sahibi Bahadır Gürceer ile sunucu Gökhan Kalaycıoğlu da gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINALAR

Sinan Urfalı



Ali Kaya (Dilek İmamoğlu'nun kardeşi)



İmren Öztürk



Fatma Gül Derbeder



Barış Çalık (Barışma)



Melis Yürür



Damla Kütük



Sevcan Güler



Rüştü Berk Akardaş



Ercan Gümüşkaya



Ceylin Aydemir



Vakıf Serter Varo



Bahadır Gürceer



Aylin Doğru Çelik



Hasan Koray Şahin



Gökhan Kalaycıoğlu



Mert Can Alioğlu



Kaan Kalyon



Gaye Kıray