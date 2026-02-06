Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya hakkında tutuklama talep edildi.

Kaya've birçok fenomenin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Şüpheliler 4 Şubat çarşamba günü gözaltına alınmıştı. Aralarında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 19 kişinin tutuklama, 2 kişinin adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 14 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında "Beca" adlı işletmenin sahibi Bahadır Gürceer ile sunucu Gökhan Kalaycıoğlu da gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINALAR

Sinan Urfalı



Ali Kaya (Dilek İmamoğlu'nun kardeşi)



İmren Öztürk



Fatma Gül Derbeder



Barış Çalık (Barışma)



Melis Yürür



Damla Kütük



Sevcan Güler



Rüştü Berk Akardaş



Ercan Gümüşkaya



Ceylin Aydemir



Vakıf Serter Varo



Bahadır Gürceer



Aylin Doğru Çelik



Hasan Koray Şahin



Gökhan Kalaycıoğlu



Mert Can Alioğlu



Kaan Kalyon



Gaye Kıray

19 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile iş insanı Şeymus Tatlıcı’nın da aralarında bulunduğu 21 kişi, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifade veren Ali Kaya ile iş insanı Şeymus Tatlıcı dahil 19 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İmren Öztürk ve Mertcan Alioğlu'nun ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.

DİLEK KAYA İMAMOĞLU: "AİLELERİMİZDEN ELİNİZİ ÇEKİN"

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, kardeşi Ali Kaya’nın gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Bir insanı susturmak için kardeşine, eşine, evladına uzanan el adaletin değil, korkunun elidir” diyerek duruma tepki gösteren Dilek İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Aileler siyasi hesapların malzemesi değildir.

Bir insanı susturmak için kardeşine, eşine, evladına uzanan el adaletin değil, korkunun elidir.

Bugün Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyine yapılan, bir aileye değil, toplumun vicdanına yönelmiş açık bir tehdittir.

Hukuk intikam aracı olamaz.

Hukuk siyasetin aracı olamaz.

Ailelerimizden elinizi çekin.”

Aileler siyasi hesapların malzemesi değildir.

Bir insanı susturmak için kardeşine, eşine, evladına uzanan el adaletin değil, korkunun elidir.



Bugün Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyine yapılan, bir aileye değil, toplumun vicdanına yönelmiş açık bir tehdittir.



Hukuk intikam aracı… — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) February 6, 2026

ALİ KAYA İLE 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan, aralarında Ali Kaya'nın da bulunduğu zanlılardan 19'u tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aralarında Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 14 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.