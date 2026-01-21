Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Gençal tutuklandı, Hancı’ya ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken 2 şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

KARAR AÇIKLANDI

Şüpheliler hakkında verilen karar açıklandı.

Huzur Giyim adlı firmanın sahibinin oğlu Abdullah Gençal hakkında tutuklama kararı verildi.

Sosyal Medya ünlüsü Bilal Hancı'ya ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı verildi.

Adli kontrol tedbiri talebiyle hakimliğe sevk edilen Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ ve “Abdi İbrahim” adlı ilaç firmasının sahibinin oğlu İbrahim Barut'un ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

Soruşturma kapsamında dün 4 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.