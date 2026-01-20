Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Hürriyet gazetesi köşe yazarı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hürriyet Gazetesi magazin yazarı ve TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının yorumcusu olan Mehmet Üstündağ, gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE HÜRRİYET YAZARI CİHAN ŞENSÖZLÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ayrıca soruşturma kapsamında; sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut'un da gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı çıkan diğer 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce de Hürriyet gazetesi yazarı "Cihanna" lakaplı Cihan Şensözlü gözaltına alınmıştı.