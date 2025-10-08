Ünlülere yönelik operasyona nasıl tepkiler verildi?

Türkiye yeni bir güne daha operasyonla uyandı. Bu kez soruşturma dosyasında ünlülerin isimleri yer aldı.

Sabahın erken saatlerinde aralarında Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray ve Berrak Tüzünataç gibi çok sayıda oyuncunun yanı sıra Dilan-Engin Polat çifti gibi fenomenlerin ve Hadise ile Ziynet Sali gibi şarkıcıların da bulunduğu 19 ismin adresine jandarma ekipleri gitti. Ziynet Sali’nin yurtdışında olduğu öğrenildi.

“Uyuşturucu kullandıkları” iddia edilen ünlü isimler evlerinden alınarak, ifadeleri ve kan örnekleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

Operasyon sosyal medya platformu X’te günün en fazla tartışılan başlığı oldu. Sanat ve medya dünyasından yapılan eleştirilerde, ünlülere yönelik sabah operasyonunun siyasi bir gözdağı olduğu belirtildi.

HATİCE ASLAN DESTEĞE GİTTİ

Gün içinde oyuncu Hatice Aslan, meslektaşlarına destek olmak için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gitti. Arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu söyleyen Aslan, "Hepimize geçmiş olsun, tek başına değil, hep beraberiz" dedi.

“OKULLARIN ÖNÜNDE SİMİT BULMAK UYUŞTURUCU BULMAKTAN ZOR”

Film eleştirmeni Şenay Aydemir, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin uyuşturucu konusundaki derin sorunlarına dikkat çekerek, operasyonun uyuşturucuyla mücadele kapsamında ele alınamayacağını belirtti. “Yeni rejim popüler kültür alanını zor yoluyla zapturapt altına almak istiyor” diyen Aydemir, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Uyuşturucu kullanma yaşı 10’a inmiş. Okulların önünde simit bulmak daha zor. Denizde, gümrükte yakalanan uyuşturucu yüklü üç gemiden ikisinin rotası Türkiye… Ama mücadele adı altında şöhretli isimleri sabah vakti evlerinden derdest ediyorsunuz. Bu mücadele değil, gözdağıdır. Yıllardır süren, Manifest ve Mabel Matiz ile yakın dönemde yükseltilen şiddetin yeni bir halkası. Yeni rejim popüler kültür alanını zor yoluyla zapturapt altına almak istiyor. Bunu yaparken de “ahlak, değer, dini hassasiyet” gibi kavramları toplum adına koruduğu iddia ediyor. Günlük hayata nüfuz etme ve toplumu etkileme becerisini kaybettikçe daha da saldırganlaşıyor. Afife Jale töreninde ‘mağdur edilen devletin sanatçısı’nın intikamıdır belki yaşanılan, kim bilir!”

Uyuşturucu kullanma yaşı 10’a inmiş. Okulların önünde simit bulmak daha zor. Denizde, gümrükte yakalanan uyuşturucu yüklü üç gemiden ikisinin rotası Türkiye… Ama mücadele adı altında şöhretli isimleri sabah vakti evlerinden derdest ediyorsunuz. Bu mücadele değil, gözdağıdır.… https://t.co/ktHvT3yVjG — Şenay Aydemir (@senayaydemir) October 8, 2025

ÜNLÜLERİN SİYASİ PROFİLİ

Oyuncu Barış Atay, “Uyuşturucu operasyonu(!) yapılan ülkede; Süleyman Soylu milletvekili, Mehmet Ağar marina işletiyor…” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu operasyonu(!) yapılan ülkede; Süleyman Soylu milletvekili, Mehmet Ağar marina işletiyor… — Barış Atay (@barisatay) October 8, 2025

Gazeteci İsmail Saymaz ise soruşturmada ismi geçen isimlerin profillerini hatırlattı. Saymaz, Halk TV yayınında, “3’ü Ayşe Barım’ın oyuncusu. Talu kardeşlerin annesi Defne Samyeli, Fatih Altaylı’ya konuk olmuştu. Hadise kıyafetiyle gündeme geldi. Demet Evgar kadın haklarıyla ilgili çalışma yapıyor ve muhalif” şeklinde konuşarak konunun siyasi tarafına ışık tuttu.

Senarist Gani Müjde, “Uyuşturucu baronları, uyuşturucu satıcıları dışarıda cirit atarken ünlüler diye bu insanlara itibar operasyonu yapmak işe yarasaydı öncekiler işe yarardı. Mücadeleye limanlardan ve baronlardan başlamak gerek sanırım” yorumunu yaptı.

Sigara bile içmeyen biri olarak rahatça söyleyebilirim ki uyuşturucu kötü bir şeydir, beyni kemirir, düşünme yeteneğini köreltir. Sanatçıların, yaratıcı beyinlerin uyuşturucu maddelerden uzak durması gerektiğini gittiğim her seminerde söylerim. Ama uyuşturucu baronları,… — Gani Müjde (@GaniMujde) October 8, 2025

Oyuncu Laçin Ceylan, “Şu ünlüler olmasa uyuşturucu sorunu olmayacak değil mi? Yoksa pırıl pırıl tertemiz her cenah. Ah ah ah bu ünlüler” derken, bir diğer sevilen oyuncu Levent Üzümcü, ülkenin en önemli gündemini hatırlatarak, Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 27.970 TL. Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 91.109 TL. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 36.305 TL” şeklinde bir paylaşıma imza attı.

“UYUŞTURUCU BARONLARINA GÜCÜN YETMİYORSA…”

Gazeteciler Mustafa Sönmez ve Mustafa Hoş da Türkiye’nin uyuşturucu karnesine odaklandı. Sönmez, “Uyuşturucu baronlarına, kaynağına gücün yetmiyorsa, ya da niyet etmiyorsan, uyuşturucu alan ünlüler sansasyonuna saldırır, bütün gün bunu konuşturursun. Muhalif kanalların bile, klipleri, dizileri görsel olarak kullanma basiretsizliğine ne demeli? Kesin şunları göstermeyi lütfen” eleştirisini yaparken, Hoş ise “Ünlülere operasyon toz bulutu içinde kaybolan hakikat bu. Türkiye’den giden gemide ispanya polisi 4 ton, Mersin limanında 1.3 ton, İtalya’dan Türkiye’ye gelen gemide 5.3 ton, Bulgaristan’dan getirilmek istenen 206 kilo uyuşturucu yakalandı. Bu uyuşturucuların patronları kim hala bulunmadı” dedi.

