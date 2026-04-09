Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı.

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü rapçi Norm Ender ve oyuncu Burak Deniz'in de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

NTV'nin haberine göre; Soruşturmada 14 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimler:

1-Hafsanur SANCAKTUTAN

2-Emir Can İĞREK

3-Somer SİVRİOĞLU

4-Serra PİRİNÇ

5-Ogün ALİBAŞ

6-Utku ÜNSAL

7-Sinem Özenç ÜNSAL

8-Elif Büşra PEKİN

9-Ahsen EROĞLU

10-Burak DENİZ

11-Mert DEMİR

12-Emre (FEL) ÖZTÜRK

13-Ender EROĞLU

14-Enes GÜLER