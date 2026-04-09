Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi; aralarında rapçi Norm Ender ve oyuncu Burak Deniz’in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
NTV'nin haberine göre; Soruşturmada 14 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen isimler:
1-Hafsanur SANCAKTUTAN
2-Emir Can İĞREK
3-Somer SİVRİOĞLU
4-Serra PİRİNÇ
5-Ogün ALİBAŞ
6-Utku ÜNSAL
7-Sinem Özenç ÜNSAL
8-Elif Büşra PEKİN
9-Ahsen EROĞLU
10-Burak DENİZ
11-Mert DEMİR
12-Emre (FEL) ÖZTÜRK
13-Ender EROĞLU
14-Enes GÜLER