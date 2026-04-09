Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 14 kişi hakkında gözaltı kararı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü rapçi Norm Ender ve oyuncu Burak Deniz'in de olduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek” suçlarından işlem başlatılan ve gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

1-Hafsanur SANCAKTUTAN

2-Emir Can İĞREK

3-Somer SİVRİOĞLU

4-Serra PİRİNÇ

5-Ogün ALİBAŞ

6-Utku ÜNSAL

7-Sinem Özenç ÜNSAL

8-Elif Büşra PEKİN

9-Ahsen EROĞLU

10-Burak DENİZ

11-Mert DEMİR

12-Emre (FEL) ÖZTÜRK

13-Ender EROĞLU

14-Enes GÜLER

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2026/73811 soruşturma dosyası kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik” Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında yakalanmalarına yönelik 09.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmiştir."

Gazeteci Ceylan Sever ise, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu’nun gözaltında olmadığını aktardı.