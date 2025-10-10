Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Asıl hedef alınan yaşam tarzları

Ülkede baronlar, katiller ve onlarca suç kaydı olanlar ellerini kollarını sallayarak dolaşıp gözaltına bile alınmazken, tanınmış isimler uyuşturucu operasyonu nedeniyle şafak operasyonuyla evlerinden alındı. Yasaya aykırı olarak yapılan bu işlemde seçilen isimler ise renkli hayatları ve muhalif kimlikleriyle öne çıkanlar oldu.

2023 yılında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek" sözlerinin ardından sanatçılara yönelen operasyonlarda tercih edilen isimler rejimin çizdiği sınırların dışında kalanlar oldu. Sanatçılar paylaştıklarından, giyimlerine kadar birçok konuda kendilerini adliye koridorlarında buldu.

Son olarak geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonu nedeniyle işlem yapılan 3 oyuncunun menajerliğini Ayşe Barım yaparken, Defne Samyeli ise tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’ya konuk olmuştu. Hadise kıyafetiyle gündeme gelirken Demet Evgar ise kadın haklarıyla ilgili çalışma yapmasıyla tanınıyor. Bu durum rejimin renkli hayatlarıyla öne çıkan kişilere "elimizdesiniz" mesajı olarak yorumlandı.

Yapılan paylaşımlarda "Ya benim çizgimin sanatçımız olursunuz ya da içeri, ya bizden görünürsünüz ya da tepenizden inmeyiz" ifadeleri kullanıldı. Oyuncu Mert Fırat "Uyuşturucunun her türlüsüne karşıyız ama sırf konuşulması gerekenlerin üstünü örtmek için her gün başka bir suç icat etmeye de karşı olalım… Uyuşturucu madde kullanımının araştırılması amacıyla Meclis’e verilen önerge neden reddedildi mesela?" diye sordu.

TORBADA MUHALİFLER VAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ünlülere yönelik gerçekleştirilen "uyuşturucu" operasyonuna tepki göstererek, "Yaptığı iş bir gözaltı değil. Yaptığı işin ne olduğunun hukuk devletinde bir karşılığı da yok. Yaptıkları iş aile hayatına, özel hayata, konut güvenliğine saldırıdır. Ve doğrudan bir itibar suikastıdır" dedi. Oyuncu Meriç Aral Keskin'in, 32 günlük kızı Güneş'i emzirirken uyuşturucu testine sokulduğunu hatırlatan Özel, "Bu kadar ayıp, utanç verici bir şeyi bu ülkeye yaşatanlara lanet olsun" ifadelerini kullandı. Özel, "Bir torbacı yok, bir torba var. Torbanın içinde muhalif kimliği olan sanatçılar var" dedi.