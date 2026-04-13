Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 11 kişiye tutuklama talebi

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 11'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha polis ekiplerince gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 19'a yükseldi. Gözaltına alınan isimler arasında, Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, ⁠Aleyna Bozok, Büşra Nur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, ⁠Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel bulunuyor.

Aynı soruşturma kapsamında oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildi. İki ismin de yurt dışında olduğu öğrenildi.

19 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ve sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade verenlerden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı. 24 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmıştı.