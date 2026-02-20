Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: İfadeler ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17 Şubat’ta başlattığı ve ünlü isimleri kapsayan “uyuşturucu” soruşturmasında, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak’, ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etme’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’ suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı’nın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ünlüler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen kişilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınanlardan oyuncu İsmail Hacıoğlu savcılıktaki ifadesinde, "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan dolayı esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım" dedi.

'RAHATLAMAK AMACIYLA BU MADDEYE YÖNELMİŞTİM'

İsmail Hacıoğlu ifadesinde, "Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim" dedi.

Gözaltına alınan oyuncu İsmail Hacıoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MURAT DALKILIÇ'IN SAVCILIK İFADESİ

Gözaltına alınanlardan şarkıcı Murat Dalkılıç ifadesinde, "Hayatımın hiçbir döneminde asla uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu madde ilişkim olamaz, yurt dışında da kullanmadım. Sezer Çakır ve Sergen Yalçın yakın arkadaşlarımdır. Benim bu kişilerle uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz. Sezer Çakır ve Sergen Yalçın uyuşturucu madde kullanacak insanlar değildir. Borsa bir kez hisse aldığım doğrudur ancak bu kişilerin tavsiyesi ile hiçbir işlem yapmadım. Hisse almış olduğum rakam ise 100 bin lira civarıdır.

Gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ADEM KILIÇCI'NIN SAVCILIK İFADESİ

Gözaltına alınanlardan Adem Kılıçcı savcılıktaki ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben Trabzon da iken ikametimde arama yapılmıştır. Herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilememiştir. Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti. Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Kan, kıl ve idrar örneklerimde alındı. Adli tıpta sonuç çıkacaktır. Pişmanım. Emniyete telefon şifremi vermememin sebebi şahsi bilgilerimin yayılmasını engellemek içindir. Serbest bırakılmamı talep ederim. Diyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

Gözaltına alınan Adem Kılıçcı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

“SOKAK ÜZERİNDE BİR TORBACIDAN ALDIM”

Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre, Kaan Tangöze savcılıkta şu ifadeleri kullandı:

Aylık gelirinin 600-800 bin TL arasında olduğu u söyleyen Duman grubunun solisti Kaan Tangöze “Üzerime atılı suçlamayı anladım. Yine bana bahsetmiş olduğunuz etkin pişmanlık hükümlerini anladım. Üzerime atılı suçlamayı işlemediğim için bu hükümlerden faydalanmak istemiyorum ancak size bildiklerimle ilgili her türlü yardıma hazırım” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyu tarafından tanınan bir sanatçıyım. Evimde uyuşturucu madde bulunduğuna dair kolluk ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 sene önce sokak üzerinde tanımadığım bir torbacıdan marihuana isimli uyuşturucu maddeyi almıştım. Ancak ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum bu şahsı da

tanımıyorum.”

“EVDEKİ UYUŞTURUCU BAYATLAMIŞ OLABİLİR”

Evli ve 3 çocuk sahibi olduğunu söyleyen Tangöze, “İşleri yoğun bir kişiyim. Uyuşturucu kullanma sıklığım ise bu nedenle azdır. Evimde bulunan uyuşturucu belki bayatlamış bile olabilir. Yine emniyet benden kan, idrar örnekleri aldı. Uyuşturucu etken maddesinin çıkacağını düşünüyorum çünkü yaklaşık 1 ay önce Almanya turnesine konser vermek için gitmiştik. Bu sırada Almanya'da zaten yasal olarak satıldığını bildiğim için şuanda hatırlamadığım bir shoptan yine marihuana aldım ve içtim” ifadelerini kullandı.

“GECE VAKTİ EVİN BALKONUNDA İÇERİM”

Uyuşturucu maddeyi ne sıklıkta içtiğini anlatan Tangöze, “Genelde gün içinde tek başıma aldığım ve gece vakti evde balkonda içmekteyim. Yurt içinde veya yurt dışında Hiçbir zaman yapmış olduğum bir konserde uyuşturucu madde almadım hakkımda neden işlem yapıldığını ben de merak ediyorum. Türkiye'de uyuşturucu içilen herhangi bir toplantıya veya partiye katılmadım. Bu yerlerde bulunmadım. Yine iş ekibimle herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanan da yoktur. Uyuşturucu alacak herhangi bir bağlantım yoktur emniyet ekiplerine de zaten cep telefonumu rızam doğrultusunda incelenmesi için verdim. Medyadan gördüğüm kadarıyla soruşturma dosyasında tanıdığım ismini duyduğum herhangi bir kişi veya bağlantılı olduğum herhangi bir eylemim yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Diyeceklerim bunlardan ibarettir.” şeklinde konuştu.

***

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Şubat'ta ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu opersyonu düzenlemişti.

Kamuoyunun yakından tanınan isimleri, gece yarısı evlerinden gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve eski boksör Adem Kılıççı gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

4 KİŞİ SAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILDI

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılıktan serbest bırakılmıştı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı, Tolga Sezgin tutuklanmıştı.

Kalan 12 kişiden 2’si ev hapsi şeklinde, 10’u yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe gönderilmişti.