Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu dahil 17 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

NTV'ninaktarımına göre, Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında eski milli sporcu Adem Kılıçcı da gözaltına alınan isimler arasında.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Hakan Tunçelli Sırrı Murat Dalkılıç Rıza Kaan Tangöze Murat Cevahiroğlu Barış Talay Hakan kakız Kemal Doğulu Murat Öztürk Murathan Kurt Furkan Koçan İsmail Hacıoğlu Buse Görkem Narcı Aygün Aydın Ramazan Bayar Tolga Sezgin Alihan Taşkın Nail Can Kurt

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında;

TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak , TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."