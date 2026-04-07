Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol 9 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli, Ersay Üner ve diğer bazı sanatçılar gözaltına alındı. İsimler savcılığa sevk edildi, gelişmeler takip ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimlerin savcılığa sevkedildiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...