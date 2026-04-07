Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 gözaltı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı kaydedildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.''

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELİRLENDİ