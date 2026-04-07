Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Simge Sağın'ın menajerinden açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda, aralarında Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol ve Melek Mosso'nun da bulunduğu 9 isim gözaltıbna alındı.

Gazetemagazin'in aktardığına göre gözaltına alınan Simge Sağın'ın menajerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu aramada kendisine ait herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Simge Sağın, ifade sürecine destek olmak amacıyla ilgili birimlerle iş birliği içerisinde bulunmaktadır. Simge Sağın’ın, hekim kontrolünde kullandığı reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımı söz konusu değildir.

Gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.