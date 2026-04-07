Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı kaydedildi. Gözaltına alınan isimlerden Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan, Beykoz Adliyesi'ne sevk edilirken İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.''

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELİRLENDİ

Simge SAĞIN





İbrahim ÇELİKKOL





Melek MOSSO





Deha BİLİMLER





Mustafa CECELİ





Ersay ÜNER





Bengü ERDEN





Z.Aslı Sipahi HACISÜLEYMANOĞLU





İlkay ŞENCAN

Gazeteci Ceylan Sever sosyal medya hesabından gözaltına alınan isimlerle ilgili son gelişmeleri aktardı. Sever'in açıklamasına göre gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan Beykoz Adliyesi'ne sevk edilirken İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.