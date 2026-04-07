Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan serbest bırakıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı kaydedildi. Gözaltına alınan isimlerden Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan, Beykoz Adliyesi'ne sevk edilirken İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sağın, Mosso ve Şencan çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, Sağın ve Şencan'a yurtdışı yasağı ile birlikte adli kontrol verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.''

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELİRLENDİ

Simge SAĞIN





İbrahim ÇELİKKOL





Melek MOSSO





Deha BİLİMLER





Mustafa CECELİ





Ersay ÜNER





Bengü ERDEN





Z.Aslı Sipahi HACISÜLEYMANOĞLU





İlkay ŞENCAN

Gözaltına alınan şüpheliler kan ve saç örnekleri alınması için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Burada kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerden Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden ise serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında savcılık tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest kalmaları talep edildi. Hakimlik, Melek Mosso'ya yönelik adli kontrol talebini reddederek hiçbir tedbir uygulamadan serbest bıraktı. Simge Sağın ve İlkay Şencan ise yurtdışı çıkış yasağı ile adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

'EVİNDEKİ İLAÇLARIN REÇETELİ OLDUĞUNU DOSYAYA İBRAZ ETTİK'

Açıklamalarda bulunan Melek Mosso'nun avukatı, "Bir tedbir kararı yok. Evindeki ilaçların reçeteli olduğunu dosyaya ibraz ettik. Dolayısıyla adli kontrol olmadan serbest kaldı" dedi.