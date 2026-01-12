Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 4 kişi hakkında tutuklama talebi
5'inci dalga operasyonunda gözaltına alınan Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "uyuşturucu soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 4 kişi hakkında tutuklama talep edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Toplam 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
Savcılık, 5'inci dalga operasyonunda gözaltına alınan isimlerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol talep edildi.