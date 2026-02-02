Giriş / Abone Ol
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya ünlüsü Arya Bektaş gözaltına alındı. Sosyal medya ünlülerinden Mükremin Gezgin de Ankara'da gözaltına alındı.

Güncel
  • 02.02.2026 23:58
  • Giriş: 02.02.2026 23:58
  • Güncelleme: 03.02.2026 01:10
Kaynak: Haber Merkezi
Arya Bektaş, Mükremin Gezgin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya ünlüsü Arya Bektaş gözaltına alındı.

Bektaş'ın işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi.

MÜKREMİN GEZGİN DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin, Ankara’da gözaltına alındı.

