Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin gözaltına alındı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya ünlüsü Arya Bektaş gözaltına alındı. Sosyal medya ünlülerinden Mükremin Gezgin de Ankara'da gözaltına alındı.
Bektaş'ın işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi.
MÜKREMİN GEZGİN DE GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin, Ankara’da gözaltına alındı.