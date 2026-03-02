Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: Kaan Tangöze'nin uyuşturucu testi sonucu açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kaan Tangöze’nin uyuşturucu test sonuçları açıklandı.

Adli Tıp Kurumu (ATK), uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden Duman grubu solisti Kaan Tangöze ve sosyal medya fenomeni Heves Güzel’in uyuşturucu test sonuçlarını açıkladı.

Soruşturma kapsamında saç, idrar ve kan örnekleri alınan Kaan Tangöze’nin test sonucu pozitif çıktı. ATK raporunda Tangöze’nin örneklerinde esrar (THC) maddesine rastlandığı belirtildi.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Heves Güzel’in testinde ise kokain maddesi saptandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu’nun da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 21 isim emniyete götürülmüştü.

Adliyeye sevk edilen isimlerden Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eski milli boksör Adem Kılıçcı ve fenomen Aygül Aydın’ın da aralarında olduğu 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu ve Murat Dalkılıç savcılık ifadelerinin ardından serbest kalmıştı.