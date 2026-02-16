Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Reynmen ve Çakal'ın da aralarında olduğu 5 kişinin test sonuçları çıktı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında kan, saç ve tırnak örnekleri incelenen 5 ismin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu tamamlandı. Aralarında Reynmen ve Çakal'ın da bulunduğu 4 kişinin test sonuçları pozitif çıkarken, bir ismin test sonucu negatif olarak kayıtlara geçti.

Emirhan Çakal, Yusuf Aktaş (Reynmen)