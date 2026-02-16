Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Reynmen ve Çakal'ın da aralarında olduğu 5 kişinin test sonuçları çıktı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında kan, saç ve tırnak örnekleri incelenen 5 ismin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu tamamlandı. Aralarında Reynmen ve Çakal'ın da bulunduğu 4 kişinin test sonuçları pozitif çıkarken, bir ismin test sonucu negatif olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 kişinin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.
4 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF
Buna göre, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.
Raporda, Barış Murat Yağcı'nın test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.