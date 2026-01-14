Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 kişinin testi pozitif çıktı
Başsavcılık tarafından bir süredir yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 15 kişinin uyuşturucu testinde pozitif bulguya ulaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Cumhuiyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması olarak da bilinen soruşturmada gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda uyuşturucu testi veren 20 kişinin test sonucu çıktı. Sonuca göre toplamda 15 kişide pozitif bulguya ulaşıldı.
Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler şöyle:
- Mahmut Uğur Ziylan
- Erdi Çetin
- Uğur Can Peker
- Yağmur Uçkun
- Atilla Aydın
- Melisa Fidan Çalışkan
- Melisa Şahin
- Nuran Çokçalışkan
- Burak Kaptan
- Müzeyyen Karakan
- Murat Can Şirin
- Ozan Kılıç
- Esra Yoldaş Balcı
- Hamdi Burak Beşer
- Yılmaz Burak Bozkurt