Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 kişinin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuiyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması olarak da bilinen soruşturmada gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda uyuşturucu testi veren 20 kişinin test sonucu çıktı. Sonuca göre toplamda 15 kişide pozitif bulguya ulaşıldı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler şöyle: